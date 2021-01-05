إكثار بذار درعا: بدء توزيع بذار البطاطا على المزارعين المكتتبين

درعا-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بدرعا توزيع بذار البطاطا المستوردة على المزارعين المكتتبين.

وذكر مدير الفرع المهندس غازي الناصيف في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الكمية المكتتب عليها تبلغ 4200 طن من بذار البطاطا لافتاً إلى المعاناة خلال تسديد الفواتير اليومية لأثمان بذار البطاطا لدى فرع المصرف الزراعي التعاوني لأسباب تتعلق بالسقف المحدد من قبل المصرف والذي يبلغ 50 مليون ليرة سورية ومشيراً إلى ضرورة رفعه لحدود 200 مليون ليرة يومياً لتسهيل عمليات استلام البذار.

وأشار الناصيف إلى موثوقية الأصناف الموزعة من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار من حيث الإنتاجية في وحدة المساحة.

ووزع الفرع في الموسم الماضي نحو 2174 طناً من بذار البطاطا على المزارعين.