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سلطات النظام التركي تصدر مذكرات اعتقال بحق 40 شخصاً

2021-01-05

أنقرة-سانا

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 40 شخصاً بذريعة تورطهم بمحاولة الانقلاب عام 2016.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن من بين الأشخاص الذين صدرت مذكرات اعتقال بحقهم عسكريين أتراكاً.

كما أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال منفصلة بحق 11 شخصاً في كل من اسطنبول وازمير و بالق اسير بينهم مدنيون وعسكريون وأطباء وموظفون من القطاع الخاص بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب ضده.

ويشن أردوغان منذ عام 2016 حملة قمعية شديدة استهدف خلالها معارضيه وخصومه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.

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