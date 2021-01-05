الثلاثاء / 5 / 01 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية جزائرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل والتشغيل
2021-01-05
خبير أمني مصري: وجود الاحتلالين التركي والأمريكي على الأراضي السورية يدعم الإرهاب ويغذيه
2021-01-05
مباحثات سورية إيرانية حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات
2021-01-04
فيرشينين يجدد التأكيد على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية
2021-01-04
حزب البعث في اليمن يدين الاعتداءات الإرهابية في سورية
2021-01-04
مؤتمر الأحزاب العربية: جرائم التنظيمات الإرهابية في سورية تتكامل مع الاعتداءات الإسرائيلية
2021-01-04
المفتي حسون وشهرياري يبحثان سبل مواجهة محاولات تشويه صورة الإسلام
2021-01-03
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
2021-01-05
افتتاح سوق لمنتجات المرأة الريفية وحملة تشجير بدرعا.. وزير الزراعة: تشخيص المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي
2021-01-04
6660 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات مخالفة في حلب خلال العام الماضي
2021-01-04
الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية
2021-01-04
سورية تدين الاعتداءات الإرهابية على حافلة في منطقة كباجب وعلى صهاريج نقل المحروقات والسيارات المدنية على طريق أثريا السلمية
2021-01-04
إصلاح مجموعة من الأعطال بشبكة مياه طرطوس
2021-01-04
ضبط لحوم حمراء وبيضاء مخالفة للمواصفات بدمشق
2021-01-04
رياضة
إصابة أربع لاعبات من فريق مانشستر سيتي للسيدات بفيروس كورونا
2021-01-05
ساوثهامبتون يفوز على ليفربول بهدف وحيد في الدوري الإنكليزي
2021-01-04
يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه ساندرو بكورونا
2021-01-04
رونالدو يتخطى البرازيلي بيليه في عدد الأهداف
2021-01-04
سان جيرمان يحسم موقفه من ضم اللاعب كين
2021-01-04
مانشستر يونايتد يوافق على انتقال بوغبا إلى يوفنتوس
2021-01-04
برشلونة يفوز على هويسكا بالدوري الإسباني
2021-01-04
اقتصاد
إيرادات نقل السويداء تتجاوز 887 مليون ليرة خلال العام الماضي
2021-01-05
انخفاض أسعار الذهب
2021-01-05
محلج محردة يستلم أكثر من 4 آلاف طن من الأقطان المحبوبة
2021-01-04
الزراعة تدعم مزارعي المحاصيل العلفية بـ 500 مليون ليرة في 2020
2021-01-04
مصرف التسليف في السويداء يمنح قروضاً تتجاوز الـ 2 مليار ليرة خلال العام الماضي
2021-01-04
تنفيذ خطة زراعة القمح في حمص بالكامل
2021-01-04
استصلاح 2550 دونماً من الأراضي لزراعتها بالسويداء خلال العام الماضي
2021-01-04
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الشريط الأخباري
مباحثات سورية جزائرية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل والتشغيل
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
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إصابة طفل باعتداء مسلحي ميليشيا (قسد) على مظاهرة احتجاجية في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور
سورية تدين الاعتداءات الإرهابية على حافلة في منطقة كباجب وعلى صهاريج نقل المحروقات والسيارات المدنية على طريق أثريا السلمية
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تخريج الدورة 16 من معهد (اينا).. المهندس عرنوس: الاستخدام الأمثل للكوادر البشرية أحد أهم مكونات إنجاح المشروع الوطني للإصلاح الإداري – فيديو
حمص اليوم
2021-01-05
ثصوير: سامر الشامي
حمص اليوم
2021-01-05
najwa
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تصوير: سامر الشامي