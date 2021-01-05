جونسون يعلن إغلاقاً جديداً في بريطانيا للحد من تفشي كورونا

لندن-سانا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض إغلاق جديد في مختلف أنحاء المملكة المتحدة في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المتحور الأسرع انتقالاً.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن جونسون قوله في خطاب تلفزيوني: “يجب أن ندخل في إغلاق وطني جديد وهو أمر صعب لكنه كاف لاحتواء الفيروس المتحور” مشيراً إلى أنه سيتم إغلاق جميع المدارس والجامعات واستمرار التعليم عن بعد حتى منتصف شباط المقبل.

وأضاف جونسون: كما يجب على جميع المطاعم والحانات وأماكن الضيافة الأخرى إغلاق أبوابها اعتباراً من الغد في حين إن المطاعم ستكون قادرة على بيع الطعام للتسليم أو الوجبات الجاهزة دون بيع الكحول داعياً البريطانيين إلى اتباع القواعد الجديدة.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة من السنة الماضية ويرجع ذلك إلى ظهور نوع جديد متحور من فيروس كورونا أكثر عدوى وأسرع انتشاراً ما استدعى من الحكومة البريطانية فرض إغلاق لاحتواء تفشي الفيروس.

ووفق آخر الإحصائيات الرسمية في بريطانيا فإن إجمالي الإصابات بكورونا وصل إلى 2654779 بينما بلغ عدد الوفيات 75024 حالة.