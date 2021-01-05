عراقجي: إيران لن تعود للاتفاق النووي حتى ترفع كل العقوبات عنها

طهران-سانا

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أن بلاده لن تعود إلى الاتفاق النووي حتى رفع كل العقوبات المفروضة عليها خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال عراقجي في برنامج تلفزيوني إن “استئناف عملية التخصيب بنسبة “20” بالمئة قانوني بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الضمانات وكذلك بموجب الاتفاق النووي كما لا يعني موت الاتفاق النووي” مشيراً إلى أنه جرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك.

وأضاف عراقجي “إذا أراد الأوروبيون الحفاظ على الاتفاق النووي فمن الأفضل تصحيح مسارهم وانحرافاتهم وعندئذ سيرون أن إيران ستعود إلى التزاماتها فطريقة الحفاظ على الاتفاق النووي تتمثل في عودة الأطراف الغربية إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي بما في ذلك رفع الحظر”.

وجدد عراقجي التأكيد على أن بلاده لن تقبل “أي تفاوض جديد أو شروط أمريكية مسبقة حول الاتفاق” داعياً الدول الغربية للتخلي عن فكرة التفاوض مع طهران حول قدراتها الصاروخية ودورها الإقليمي.