43 شهيداً فلسطينياً برصاص الاحتلال واعتقال 4600 خلال 2020

القدس المحتلة-سانا

استشهد 43 فلسطينياً وأصيب 1650 آخرون فيما اعتقل 4600 جراء الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خلال العام المنصرم وفق مركز الدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح التقرير السنوي للمركز التابع لدائرة العمل والتخطيط في المنظمة حول اعتداءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأوردته وكالة أن 43 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2020 لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين 69 شهيداً في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني.

وبين التقرير أن 1650 فلسطينياً أصيبوا جراء اعتداءات قوات الاحتلال على البلدات والقرى والمدن الفلسطينية إضافة إلى اعتقال 4600 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة بينهم 543 طفلاً و128 سيدة.

وأشار التقرير إلى أنه حتى نهاية العام الماضي لا يزال هناك نحو 4400 أسيراً في معتقلات الاحتلال بينهم 170 طفلاً و40 سيدة منهم 700 يعانون أمراضاً مختلفة وتمارس سلطات الاحتلال بحقهم كل أنواع التعذيب والإهمال الطبي وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت خلال العام 2020 عن مخططات استيطانية جديدة للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين بدعم أمريكي في الضفة الغربية والقدس المحتلة كما هدمت 357 منزلاً ومنشأة.

كما أشار التقرير إلى قيام المستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال بتنفيذ 1090 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدن الضفة الغربية أدت إلى إصابة 185 فلسطينياً إضافة إلى اقتلاع وحرق 3900 شجرة مثمرة وإلحاق أضرار بنحو 195 مركبة.

وتحدث التقرير عن اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المسجد الأقصى آلاف المرات وإجراءات سلطات الاحتلال بإبعاد 315 فلسطينياً عن الأقصى والبلدة القديمة لفترات متفاوتة.