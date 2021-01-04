قاليباف: جريمة اغتيال سليماني دليل واضح على إرهاب الدولة

طهران-سانا

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي ورفاقهما دليل واضح على إرهاب دولة ممنهج وانتهاك صارخ لسيادة الدول.

وأدان قاليباف في رسالة وجهها اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني إلى مجموعة من رؤساء البرلمانات الإقليمية والدولية ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام لاتحاد البرلمانات الآسيوية والإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها الادارة الأميركية مشدداً على ضرورة تعزيز جهود برلمانات العالم والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.

وأوضح قاليباف أن هذا العمل الإرهابي أضر بشكل خطير بجهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وسيادة القانون في العلاقات الدولية وأمن المنطقة وعرض السلام والأمن الدوليين لخطر جسيم.