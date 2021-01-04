انتقادات للاتحاد الأوروبي بسبب بطء توزيع لقاح كورونا

بروكسل-سانا

دافعت المفوضية الأوروبية عن استراتيجيتها المتبعة في توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى دول التكتل المكون من 27 دولة بعد الانتقادات التي تعرضت لها بشأن فشلها الملحوظ في تقديم الكميات المطلوبة من جرعات اللقاح ضمن برامج التطعيم المتفق عليها لتوزيعه عبر المنطقة التي يبلغ تعداد سكانها 450 مليون نسمة.

ونقلت أسوشيتد برس عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أريك مامر قوله خلال مؤتمر صحفي إن المشكلة الأساسية تكمن في عملية توزيع اللقاحات وأن مسألة الطاقة الانتاجية مشكلة يواجهها الجميع مضيفاً قمنا بتوقيع عقود تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد بالحصول على مليارين من جرعات اللقاح وهي كمية كبيرة تكفي لتطعيم جميع سكان الاتحاد الأوروبي.