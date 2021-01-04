الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً ويختطف أحد المدنيين في قرية الشيطح الشرقي بريف الحسكة

الحسكة-سانا

نفذت قوات الاحتلال الأمريكي إنزالاً جوياً في قرية الشيطح الشرقي بريف الحسكة الجنوبي وقامت باختطاف أحد المدنيين.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي نفذت إنزالاً جوياً عبر إحدى حواماتها بدعم من عربات مصفحة على منزل في قرية الشيطح الشرقي بريف الحسكة الجنوبي واختطفت أحد المدنيين واقتادته إلى جهة مجهولة دون معرفة الأسباب.

وعمدت قوات الاحتلال الأمريكي خلال السنوات السابقة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي مماثلة تبين لاحقاً أنها كانت تغطية لنقل عملائها من عناصر التنظيم الإرهابي “داعش” بريفي الحسكة ودير الزور إلى قواعدها في الأراضي العراقية.