إصابة طفل باعتداء مسلحي ميليشيا (قسد) على مظاهرة احتجاجية في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور

دير الزور-سانا

أصيب طفل برصاص مسلحي ميليشيا (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي خلال تفريقهم مظاهرة احتجاجية ضد ممارسات الميليشيا في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور الشمالي الغربي.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن قرية زغير جزيرة شهدت خروج الأهالي بمظاهرات احتجاجية ضد ممارسات ميليشيا (قسد) حيث أطلق مسلحوها النار باتجاه الأهالي ما أدى إلى إصابة طفل بجروح.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسة في القرية بالإطارات وسط هتافات تندد بممارسات ميليشيا (قسد) ضد الأهالي.

يذكر أن أهالي أرياف الحسكة ودير الزور خرجوا على مدى الأشهر الماضية بالكثير من المظاهرات المنددة بممارسات ميليشيا (قسد) حيث كانت تقوم الأخيرة بتفريق المتظاهرين عبر إطلاق الرصاص الحي عليهم ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وجرح آخرين.