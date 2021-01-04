القضاء البريطاني يرفض تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة

لندن-سانا

رفض القضاء البريطاني اليوم طلب تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة التي تطالب به على خلفية نشره مئات آلاف الوثائق السرية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن القاضية البريطانية فانيسا باريتسر قاضي المحكمة الجزئية قولها إنه “من المرجح أن تتدهور صحة أسانج العقلية غير المستقرة أكثر في ظل ظروف شبه العزل التام التي قد يواجهها في حال تم سجنه في الولايات المتحدة”.

وأضافت باريتسر “أرى ان الحالة العقلية لاسانج تفرض بأنه سيكون من الجائر ترحيله إلى الولايات المتحدة” ورفضت حجج الدفاع بأن أسانج يواجه محاكمة أمريكية ذات دوافع سياسية تتلاعب بقسوة بحماية حرية التعبير.

ويقبع أسانج الاسترالي البالغ من العمر 49 عاماً في سجن بيلمارش المشدد الحراسة في لندن ببريطانيا ويقاوم طلب الولايات المتحدة تسلمه لمحاكمته بتهم التجسس.