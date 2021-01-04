استمرار انخفاض مؤشرات وباء كورونا في بلجيكا وتعهدات بتسريع حملات التلقيح

بروكسل-سانا

أكدت السلطات الصحية البلجيكية استمرار انخفاض مؤشرات وباء فيروس كورونا في البلاد خلال فترة الأعياد.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن المركز الوطني لإدارة الأزمات قوله في تقريره اليومي إن السلطات أكدت أن الانخفاض الملاحظ حالياً لن يسمح بتخفيف قيود الإغلاق المفروضة على البلاد مشيرة إلى أن الأمر لن يكون ممكناً ما لم تصل معدلات الإصابة اليومية إلى ما دون 800 حالة على مدى أسبوع.

وفي سياق متصل تعهدت السلطات بتسريع عمليات إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأيام القليلة القادمة بعد انتقادات شديدة وجهت لها بسبب بطء هذه العملية.

ورغم أن بلجيكا تلقت في الـ 26 من شهر كانون الأول الماضي نحو 10 آلاف جرعة من لقاح فايزر إلا أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى حتى الآن لم يتجاوز المئات.

ووفقاً للمركز تم تسجيل 842 إصابة جديدة بالكورونا إضافة إلى 57 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 650011 إصابة والوفيات إلى 19701 وفاة.