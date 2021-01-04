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ضبط لحوم حمراء وبيضاء مخالفة للمواصفات بدمشق

2021-01-04

دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق 62 كيلوغراماً من اللحوم الحمراء والبيضاء المفرومة مسبقاً مخالفة للمواصفات في منطقتي باب سريجة والزاهرة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي شبلي أوضح في تصريح لـ سانا أنه تم ضبط 30 كيلوغراماً لحم أحمر مفروماً في سوق باب سريجة و32 كيلوغراماً لحم دجاج مفروماً بمحل فروج في منطقة الزاهرة وهي كمية تزيد عن المسموح بها منها 10 كيلوغرامات نتر وجلد فروج مخالفة للمواصفات.

وأشار شبلي إلى حجز الكميات وإتلافها أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

علي عجيب

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