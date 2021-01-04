مصرف التسليف في السويداء يمنح قروضاً تتجاوز الـ 2 مليار ليرة خلال العام الماضي

السويداء-سانا

منح فرع مصرف التسليف الشعبي بالسويداء خلال العام الماضي قروضاً بقيمة 2 مليار و66 مليون ليرة استفاد منها 2487 مواطناً من ذوي الدخل المحدود من العاملين بالدولة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين على قانون التأمين والمعاشات.

وأوضح مدير فرع المصرف أدهم العطار في تصريح لمراسل سانا أن قيمة القروض الممنوحة تعد جيدة قياساً بتوقف المنح خلال فترة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومن ثم التريث بالمنح بعد منتصف شهر حزيران ولغاية شهر أيلول الماضي.

ولفت العطار إلى أنه تم خلال الفترة نفسها تقديم 63 ألف خدمة سحب وإيداع وفتح حسابات وتحويلات مصرفية إضافة إلى خدمات تحويل معاشات بشكل شهري إلى نحو 3 آلاف متقاعد.

ويمنح مصرف التسليف بالسويداء قروضاً يصل سقفها إلى مليون ليرة للمقترض ممن تنطبق عليه شروط وتعليمات الإقراض.