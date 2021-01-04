ربيعي: بدء عملية تخصيب اليورانيوم في إيران بنسبة 20 بالمئة

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة فوردو.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن ربيعي قوله في تصريح اليوم “إن الحكومة الايرانية كانت أعلنت سابقاً أن القانون المصدق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي ملزم التنفيذ وستكون ملتزمة به” مشيراً إلى أنه بدأت اليوم عملية ضخ الغاز وسيتم الحصول في غضون ساعات على أول منتوج لليورانيوم المخصب.

وأوضح ربيعي أن هذه العملية جرت بعد تنفيذ جميع الإجراءات الأولية واطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان مجلس الشورى الإسلامي الإيراني صدق مطلع كانون الأول الماضي على الخطوط العامة لقانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر والحفاظ على مصالح الشعب الإيراني حيث تلتزم منظمة الطاقة الذرية بموجبه بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوغراماً من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20 بالمئة سنوياً.