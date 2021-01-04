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استصلاح 2550 دونماً من الأراضي لزراعتها بالسويداء خلال العام الماضي

2021-01-04

السويداء-سانا

أنهى فرع مشاريع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر بالسويداء خطة عمله للعام الماضي بتجهيز 2550 دونماً من الأراضي لاستثمارها بالزراعة و ذلك بنسبة تنفيذ قدرها 102 بالمئة من الخطة الموضوعة.

وذكر مدير الفرع المهندس حسام جمول في تصريح لمراسل سانا أن عمليات الاستصلاح وتجهيز الأراضي جاءت في إطار الجهود المبذولة لزيادة مساحات الأراضي المستثمرة بالزراعة التي تسهم في زيادة الإنتاج وشملت مواقع في الثعلة وسهوة البلاطة وضهر الجبل وتيما ومفعلة.

وكان فرع مشاريع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر بالسويداء استصلح وجهز عام 2019 نحو 2525 دونماً من الأراضي.

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