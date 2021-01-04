إصابة 12 شخصاً في حادثي إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب اثنا عشر شخصاً في حادثي إطلاق نار منفصلين في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية عن السلطات المحلية قولها اليوم: وقع حادث إطلاق نار في ليتل ريفر بارك بمدينة ميامي حيث فتح مسلحان النار بالقرب من ملعب لكرة السلة ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بينهم ستة في حالة حرجة بينما أصيب أربعة أشخاص آخرين في حادث إطلاق نار ثان وقع في حي اللاباتاه بالمدينة.

ولاتزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات حادثي إطلاق النار.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي الذي يدافع عنه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.