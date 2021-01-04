482 وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

موسكو-سانا

سجلت روسيا 23351 إصابة و482 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة الفيروس أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 3260138 منها 58988 حالة وفاة فيما بلغ عدد المتعافين 2640036 مع بقاء 561114 حالة نشطة.

وفي العاصمة موسكو واصل معدل الإصابات الجديدة تراجعه لليوم الرابع على التوالي ليصل إلى 3591 إصابة مع تسجيل 6401 حالة شفاء و754 وفاة جديدة.

ومنذ بداية العام الجديد تشهد روسيا تراجعاً تدريجياً في الإصابات اليومية بالفيروس التي بلغت أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني الماضي.