هاريس: محاولات ترامب قلب نتائج الانتخابات إساءة استخدام للسلطة

واشنطن-سانا

أكدت كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن محاولات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لقلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا لصالحه تمثل “إساءة استخدام للسلطة”.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت أمس أن ترامب هدد سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر هاتفياً من “تبعات جنائية” إذا لم يتجاوب مع رغبته بإيجاد نحو 12 ألف صوت لقلب فرق الأصوات في الانتخابات الرئاسية لصالحه.

ونقلت شبكة “سي ان ان” الأمريكية عن هاريس قولها خلال تجمع حاشد في مدينة سافانا بولاية جورجيا.. “هل سمعتم جميعا عن هذه المحادثة المسجلة” مضيفة.. إن “هذه المحادثة تعد إساءة استخدام جريئة للسلطة من قبل رئيس الولايات المتحدة”.

ويرفض ترامب حتى الآن الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني الماضي فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في الشهر ذاته أن ترامب يحضر سيناريوهات مختلفة ويتخذ خطوات هستيرية في محاولة يائسة منه لعكس نتائج الانتخابات لصالحه وذلك بعد أن أعلنت السلطات في ولاية جورجيا أن إعادة الفرز اليدوية لأصوات الناخبين ثبتت فوز منافسه الديمقراطي بايدن.