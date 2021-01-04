الذهب عند ذروة ثمانية أسابيع

لندن-سانا

بدأت أسعار الذهب العام الجديد عند مستوى مرتفع وصعدت لذروة ثمانية أسابيع اليوم إذ تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن جراء تزايد الإصابات بكوفيد19 واحتمال فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الجائحة.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في السوق الفورية 1.1 بالمئة إلى 1919.11 دولاراً للأوقية وفي وقت سابق سجل أعلى مستوى منذ التاسع من تشرين الثاني الماضي عند 1925.05 دولاراً.

وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 1.6 بالمئة إلى 1925 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ربحت الفضة 2.2 بالمئة إلى 26.93 دولاراً للأوقية وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1083.42 دولاراً وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2451.78 دولاراً.