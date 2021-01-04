نوفاك: سوق الغاز العالمية تعافت

موسكو-سانا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن سوق الغاز العالمية قد تعافت بالكامل تقريباً وبدأت تسجل أرقاماً قياسية في مجال الأسعار.

وأضاف نوفاك في مقابلة مع قناة “آر بي سي” التلفزيونية اليوم “تعافت سوق الغاز تقريباً بالكامل بل وتم تسجيل بعض الأرقام القياسية في الأسعار خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي أوروبا تم تسجيل نحو 220 دولاراً لكل ألف متر مكعب”.

ولفت نوفاك إلى أن الطلب على الغاز انخفض العام الماضي في جميع أنحاء العالم بسبب وباء كورونا لكن نهاية العام شهدت زيادة كبيرة في استهلاك هذه المادة.