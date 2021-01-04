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بايرن ميونخ يفوز على ماينز بخماسية في الدوري الألماني لكرة القدم

2021-01-03

برلين-سانا

فاز فريق بايرن ميونخ على ضيفه ماينز بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”.

سجل ماينز أولا عبر لاعبيه جوناثان بوركارت وأليكسندر هاك في الدقيقتين  32 و44  في حين سجل لبايرن ميونخ جوشوا كيميتش وليروي ساني ونيكلاس سولي وروبرت ليفاندوفسكي “ثنائية” في الدقائق 50 و55 و70 و76 و83.

وبهذا الفوز حافظ بايرن ميونخ على صدارته للبوندسليغا بوصوله للنقطة 33 بينما تجمد رصيد ماينز عند 6  نقاط في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري.

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