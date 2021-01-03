SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل وزارة الصحة: وفاة ٦ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧٢٩

وزارة الصحة: وفاة ٦ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧٢٩

2021-01-03

انظر ايضاً

وزارة الصحة: شفاء ٦١ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٥٥٤٦

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved