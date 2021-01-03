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عــاجــل وزارة الصحة: وفاة ٦ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧٢٩

وزارة الصحة: تسجيل ٩٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١١٧١٠

2021-01-03

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وزارة الصحة: وفاة ٦ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧٢٩

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