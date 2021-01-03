وزارة الصحة: تسجيل ٩٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١١٧١٠

الأحد / 3 / 01 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المفتي حسون وشهرياري يبحثان سبل مواجهة محاولات تشويه صورة الإسلام
2021-01-03
الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في طرابلس تشدد على تمتين العلاقة مع سورية
2021-01-03
مسابقة فنية للتشكيليين السوريين الشباب في ألمانيا
2021-01-03
ذبيان: سورية تواجه اعتداءات إرهابية وصهيونية بدعم أمريكي
2021-01-02
أبناء جاليتنا في إقليم الأندلس يدينون الاعتداءات الإسرائيلية
2021-01-02
ما أبرز التحديات التي تواجه العروبة كرسالة وهوية وكيف دافعت سورية عنها؟
2021-01-02
السوري القومي الاجتماعي في لبنان: حلقات العدوان الإرهابي ضد سورية مترابطة
2021-01-02
محليات
الطقس غداً.. الحرارة أعلى من معدلاتها وضباب في المناطق الجنوبية
2021-01-03
محافظة دمشق… توسيع خدمات مراكز خدمة المواطن.. أكثر من 617 ألف خدمة قدمت في 2020
2021-01-03
انطلاق فعاليات مهرجان (الخيرات 3) في مقهى الروضة التراثي بحمص
2021-01-03
المصالح العقارية تضع سجل التوثيق العقاري لمنطقة الباب في ريف حلب بالخدمة
2021-01-03
بهدف خدمة الأهالي… الهلال الأحمر بالحسكة يفتتح مركزاً للدعم القانوني في القامشلي
2021-01-03
17 بئراً جديداً لمياه الشرب بالخدمة في ريف دمشق
2021-01-03
تسجيل 849 عاملاً بالتأمينات الاجتماعية في السويداء خلال العام الماضي
2021-01-03
رياضة
فوز أتلتيكو مدريد على ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني
2021-01-03
إيقاف مباراة جبلة مع الحرجلة قبل 18 دقيقة من نهايتها في اختتام الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2021-01-03
يفنتوس الإيطالي يستبعد اللاعب موراتا بسبب الإصابة
2021-01-03
إنتر ميلان يهزم كروتوني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم
2021-01-03
إصابة موموتا المصنف الأول عالمياً في الريشة الطائرة بكورونا
2021-01-03
ريال مدريد يفوز على سيلتا فيغو بالدوري الإسباني
2021-01-03
تعادل إشبيلية وريال بيتيس بهدف لكل منهما في الدوري الإسباني
2021-01-02
اقتصاد
إكثار بذار درعا يبيع 9500 طن من بذار القمح للفلاحين خلال الموسم الحالي
2021-01-03
الزراعة في 2020.. زيادة المساحات المزروعة ومكافحة الآفات وتعويضات للأراضي المتضررة من الحرائق
2021-01-03
سوق دمشق للأوراق المالية يسجل أعلى قيمة لمؤشريه منذ عام 2009
2021-01-03
الحرارة تعود لمناطق ريف حماة المحرر من الإرهاب.. افتتاح مركز هاتف صوران بسعة 10 آلاف رقم وإنجاز المرحلة الأولى من مركز هاتف طيبة الإمام
2021-01-03
السورية للمخابز باللاذقية..خطا إنتاج بالخدمة في خربة الجوزية والحفة ومخبز الغراف بالخدمة خلال أيام
2021-01-03
إغلاق 118 فعالية وتنظيم 1845 ضبطاً تموينياً في درعا العام الماضي
2021-01-03
إنجاز 22899 معاملة في مديرية النقل بدير الزور العام الماضي
2021-01-03
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وزارة الصحة: وفاة ٦ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧٢٩
وزارة الصحة: تسجيل ٩٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى ١١٧١٠
2021-01-03
2021-01-03
kamel
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وزارة الصحة: شفاء ٦١ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٥٥٤٦
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وزارة الصحة: وفاة ٦ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٧٢٩