1005 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المغرب و249 في الجزائر

الرباط-الجزائر-سانا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1005 إصابات جديدة و33 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الوزارة قولها في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لفيروس كورونا.. إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 443146 إصابة والوفيات إلى 7485 حالة.

وفي الجزائر أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار تسجيل 249 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 100408 إصابات والوفيات إلى 2772 حالة.