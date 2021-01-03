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إكثار بذار درعا يبيع 9500 طن من بذار القمح للفلاحين خلال الموسم الحالي

2021-01-03

درعا-سانا

باع فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة درعا خلال الموسم الزراعي الحالي 9500 طن من بذار القمح المغربل والمعقم للفلاحين.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس غازي الناصيف في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الفرع شحن لفروع المصارف الزراعية التعاونية بالمحافظات في هذا الموسم 1146 طنا من بذار القمح و92 طنا من بذار الشعير كما شحن لفروع المؤسسة بالمحافظات 1095 طنا من بذار القمح و48 طنا من بذار الشعير فيما بلغت مبيعاته لصالح المنظمات الدولية 2600 طن من بذار القمح و400 طن من بذار الشعير.

كما بين أن لدى الفرع رصيدا من بذار القمح المغربل والمعقم يبلغ 105 أطنان ومن البذار الخام يصل إلى 7400 طن مؤكدا أن عمليات الغربلة والتعقيم لبذار القمح مستمرة لتلبية احتياجات الفلاحين من البذار.

وباع الفرع في الموسم الماضي نحو 7 آلاف طن من بذار القمح مقابل 908 أطنان في الموسم الذي سبقه.

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