انفجار بمستودع لأسطوانات الغاز في منطقة القصر اللبنانية الحدودية مع سورية ووقوع عدة إصابات

بيروت-سانا

وقع انفجار قوي في مستودع لأسطوانات الغاز والمازوت في منطقة القصر اللبنانية على الحدود مع سورية ما تسبب بوقوع عدد من الإصابات وأضرار مادية كبيرة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الانفجار أحدث دوياً هائلاً وأدى إلى نشوب ألسنة من اللهب وصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار محذرة من خطر امتداد النيران إلى خزانات غاز وبنزين قريبة من مكان الانفجار.

وفي حمص أفاد عبد الرزاق عبد النبي رئيس مجلس بلدية البرهانية بمنطقة القصير في ريف المحافظة الجنوبي الغربي لمراسل سانا بأن انفجاراً وقع في مستودع للمحروقات بمنطقة القصر اللبنانية قرب قرية مطربا.

وقال عبد الرزاق إن الانفجار وقع في أحد المحال التي تعمل بتجارة المحروقات وأسطوانات الغاز ما تسبب بأضرار مادية كبيرة وإصابة خمسة أشخاص تم إسعافهم من قبل فرق الإسعاف اللبناني مشيراً إلى أن فرق الإطفاء اللبنانية تمكنت من إخماد الحريق.