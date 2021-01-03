السيد نصر الله: واهم من يراهن أنه بالقتل والاغتيال والحروب والحصار والعقوبات سيمس إرادة المقاومة

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الأمريكيين أوجدوا تنظيم “داعش” الارهابي لأهداف تتعلق بسورية وليعود الاحتلال الأمريكي إلى العراق.

وقال السيد نصر الله في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الفريق قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي ورفاقهما: نقول للأمريكيين والاسرائيليين “من يراهن أنه بالقتل والاغتيال والحروب والحصار والعقوبات سيمس إرادة المقاومة وتصميمها فهو واهم”.

وأضاف السيد نصر الله: نحن في لبنان لا يمكن أن نساوي بين من دعمنا بالموقف والمال والسلاح ووقف معنا واستشهد معنا وبين من تامر علينا أو من دعم العدو الإسرائيلي.. ونحن في لبنان لا نساوي بين من وقف معنا وبين من يقول للإسرائيليين.. لا توقفوا الحرب قبل سحق المقاومة.

وشدد السيد نصر الله على أن المقاومة هي التي تحمي لبنان في مواجهة العدو الاسرائيلي ضمن المعادلة الذهبية وهي التي تحافظ على حقوق لبنان وسيادته.

يتبع..