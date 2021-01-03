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المفتي حسون وشهرياري يبحثان سبل مواجهة محاولات تشويه صورة الإسلام

2021-01-03

طهران-سانا

بحث سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون مع الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الدكتور حميد شهرياري في طهران اليوم سبل مواجهة محاولات تشويه صورة الإسلام ووأد الفتن والاستفادة من إمكانات العالم الإسلامي للنهوض الفكري بأبنائه.

وشدد المفتي حسون على ضرورة العمل لنشر ثقافة التسامح وتعزيز روح المحبة والابتعاد عن التعصب والتطرف مؤكدا أن سورية تعمل بهذا المنهج والتطوير الفكري منذ سنوات طويلة.

بدوره أشار شهرياري إلى أهمية التعاون لمواجهة الإرهاب والفكر التكفيري والارتقاء بالفكر الإنساني.

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