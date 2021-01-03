بعد توقف 7 سنوات جراء الإرهاب… عودة الحياة إلى مزرعة تشرين بالقنيطرة

الأحد / 3 / 01 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المفتي حسون وشهرياري يبحثان سبل مواجهة محاولات تشويه صورة الإسلام
2021-01-03
الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في طرابلس تشدد على تمتين العلاقة مع سورية
2021-01-03
مسابقة فنية للتشكيليين السوريين الشباب في ألمانيا
2021-01-03
ذبيان: سورية تواجه اعتداءات إرهابية وصهيونية بدعم أمريكي
2021-01-02
أبناء جاليتنا في إقليم الأندلس يدينون الاعتداءات الإسرائيلية
2021-01-02
ما أبرز التحديات التي تواجه العروبة كرسالة وهوية وكيف دافعت سورية عنها؟
2021-01-02
السوري القومي الاجتماعي في لبنان: حلقات العدوان الإرهابي ضد سورية مترابطة
2021-01-02
محليات
المصالح العقارية تضع سجل التوثيق العقاري لمنطقة الباب في ريف حلب بالخدمة
2021-01-03
بهدف خدمة الأهالي… الهلال الأحمر بالحسكة يفتتح مركز للدعم القانوني في القامشلي
2021-01-03
17 بئراً جديداً لمياه الشرب بالخدمة في ريف دمشق
2021-01-03
تسجيل 849 عاملاً بالتأمينات الاجتماعية في السويداء خلال العام الماضي
2021-01-03
نثر طن من البذار الرعوية في محمية الحرضية ببادية السويداء لتأمين النباتات الرعوية للثروة الحيوانية
2021-01-03
بدء التسجيل في مفاضلة الدراسات العليا وماجستيرات التأهيل والتخصص بجامعة البعث
2021-01-03
صيانة مخبز الحسكة الأول ووضعه بالخدمة بطاقته الإنتاجية الكاملة
2021-01-03
رياضة
إيقاف مباراة جبلة مع الحرجلة قبل 18 دقيقة من نهايتها في اختتام الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2021-01-03
يفنتوس الإيطالي يستبعد اللاعب موراتا بسبب الإصابة
2021-01-03
إنتر ميلان يهزم كروتوني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم
2021-01-03
إصابة موموتا المصنف الأول عالمياً في الريشة الطائرة بكورونا
2021-01-03
ريال مدريد يفوز على سيلتا فيغو بالدوري الإسباني
2021-01-03
تعادل إشبيلية وريال بيتيس بهدف لكل منهما في الدوري الإسباني
2021-01-02
فياريال يفوزعلى ليفانتي في الدوري الإسباني
2021-01-02
اقتصاد
الحرارة تعود لمناطق ريف حماة المحرر من الإرهاب.. افتتاح مركز هاتف صوران بسعة 10 آلاف رقم وإنجاز المرحلة الأولى من مركز هاتف طيبة الإمام
2021-01-03
السورية للمخابز باللاذقية..خطا إنتاج بالخدمة في خربة الجوزية والحفة ومخبز الغراف بالخدمة خلال أيام
2021-01-03
إغلاق 118 فعالية وتنظيم 1845 ضبطاً تموينياً في درعا العام الماضي
2021-01-03
إنجاز 22899 معاملة في مديرية النقل بدير الزور العام الماضي
2021-01-03
تسويق نحو 5 أطنان من زيت الزيتون بالتقسيط في السويداء
2021-01-03
بهمة عالية وروح الأسرة الواحدة.. فلاحو دير الزور يزرعون أراضيهم بالقمح
2021-01-03
قروض توفير السويداء تتجاوز ملياراً و800 مليون خلال العام الماضي
2021-01-03
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المفتي حسون وشهرياري يبحثان سبل مواجهة محاولات تشويه صورة الإسلام
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2021-01-03
تصوير: نضال أسعد
مزرعة تشرين
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sally
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