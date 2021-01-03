جونسون:على اسكتلندا الانتظار جيلا قبل إجراء استفتاء على الاستقلال

لندن-سانا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون معارضته إجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا عن بريطانيا معتبراً أن مثل هذا الأمر يجب ألا يحدث إلا بعد مرور جيل كامل.

وقال جونسون لشبكة BBC البريطانية اليوم: “الاستفتاءات من خلال تجربتي وخبرتي المباشرة في هذا البلد ليست أحداثاً ممتعة كما لا توجد قوة توحيدية ملحوظة في المزاج الوطني وهذا يحصل مرة كل جيل”.

وكانت اسكتلندا أعلنت أمس الأول أنها ستطرح مجدداً الاستقلال عن بريطانيا التي دخلت مرحلة جديدة من المشكلات منها تهديد وحدتها بعد إنجاز خروجها الكامل من الاتحاد الأوروبي “بريكست” فيما قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورغن على تويتر: “اسكتلندا ستعود قريباً يا أوروبا” في إشارة إلى نيتها تفرد بلادها عن بريطانيا ومعارضة الخروج من التكتل الأوروبي.

وكان مجلس العموم البريطاني وافق الخميس الماضي على الاتفاق التجاري الذي ينظم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية اللاحقة لعملية بريكست.