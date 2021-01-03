مظاهرة في الخليل تنديداً بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في مظاهرة احتجاجية في منطقة الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد المشاركون خلال المظاهرة التي نظمتها لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف اعتداءات وجرائم الاحتلال بحقه.

وأوضح منسق اللجنة فؤاد العمور أن هذه المظاهرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات رداً على الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في مسافر يطا والتي كانت أحدثتها إصابة أحدهم بشلل رباعي جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه بشكل مباشر قبل يومين.