ميليشيا (قسد) المدعومة من الاحتلال الأميركي تختطف عدداً من المدنيين في منطقة الكسرات بريف الرقة

الرقة-سانا

واصلت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي جرائمها بحق المدنيين في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية حيث أقدمت على اختطاف عدد من المدنيين في منطقة الكسرات بريف الرقة الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” نفذت حملة مداهمات طالت منطقة الكسرات بريف الرقة الجنوبي واختطفت على إثرها عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي الميليشيا اعتدوا على الأهالي بالضرب وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها الميليشيا لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم أو القتال في صفوفها.

واختطف مسلحون من ميليشيا “قسد” أمس 20 مدنياً على الأقل من قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي واقتادوهم إلى جهات مجهولة.