باباجان: الشعب التركي مستاء من سياسات أردوغان وتصريحاته

أنقرة-سانا

أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان اليوم أن الشعب التركي بمختلف شرائحه مستاء من سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وتصريحاته المستفزة.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن باباجان قوله في تغريدة على تويتر تعليقا على التصريحات الأخيرة لأردوغان التي سخر فيها من بعض النساء المحجبات وتشبيهه لهن بـ”عارضات الأزياء”.. إن “أولئك الأشخاص الذين يحاولون تشكيل الناس والحكم من خلال النظر إلى أفكارهم وملابسهم ولغتهم وأسلوب حياتهم هم سياسيون عفا عليهم الزمن” مضيفا: “لا يصح أن يكون الناس مادة سياسية لأي شخص”.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو طالب أردوغان أمس بالاعتذار عن إهاناته المستمرة للشعب التركي بمختلف شرائحه مؤكدا أن تصريحاته حول النساء في حزب الشعب إهانة للمرأة التركية.