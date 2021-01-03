صيانة مخبز الحسكة الأول ووضعه بالخدمة بطاقته الإنتاجية الكاملة

الحسكة-سانا

أنهت إدارة مخبز الحسكة الأول أعمال الصيانة وإعادة التأهيل التي أجرتها على مختلف الآلات ليوضع بالخدمة بطاقته الإنتاجية الكاملة مع معاودة تزويد معتمدي بيع الخبز ضمن مركز المدينة بالكميات المخصصة لهم يومياً إضافة إلى صالات البيع المباشر.

وبين عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك سطم الهويدي في تصريح لمراسل سانا أنه لضمان إنتاج مادة الخبز بمواصفات جيدة وبالكميات المطلوبة قامت إدارة وفنيو المخبز بإجراء الصيانات اللازمة وإصلاح الأعطال والأضرار لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة إشراف خاصة لمتابعة إنتاج الخبز وتكليف لجان الأحياء والمخاتير للتأكد من إيصال المعتمدين مادة الخبز للأهالي.

وأشار مدير المخبز علي الدماس إلى استقرار إنتاج الخبز وتوفيره للمواطنين على مدار الساعة وذلك بعد إجراء صيانة المخبز والتي شملت آلات القطاعات والرقاقات وغرف التخمير وبيت النار وسير التبريد إضافة إلى إدخال الخط الثالث الذي كان متوقفاً نتيجة الأعطال إلى الخدمة.

ولفت رئيس ورشة الصيانة ثامر سعدون إلى أن الورشات الفنية قامت بجهود ذاتية بصيانة 14 محركاً إضافة إلى تصنيع حوض كامل للعجين وتسريع خط الإنتاج وسير التبريد وغيرها من الصيانات التي وضعت خطوط الإنتاج الثلاثة بالخدمة لضمان استقرار إنتاج مادة الخبز وجودتها.

نزار حسن