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إصابة موموتا المصنف الأول عالمياً في الريشة الطائرة بكورونا

2021-01-03

طوكيو-سانا

قال الاتحاد الدولي للريشة الطائرة اليوم إن المصنف الأول عالمياً الياباني كينتو موموتا أصيب بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى ما تسبب في انسحاب جميع اللاعبين اليابانيين من بطولتين مقررتين في تايلاند خلال الشهر الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان أوردته رويترز “قرر الاتحاد الياباني للريشة الطائرة سحب جميع لاعبيه المنافسين في الفردي والزوجي من بطولتي تايلاند المفتوحتين المقررتين في /12 /17 / و/19/24 /من الشهر الجاري”.

وكان موموتا 26 عاماً يخطط للعودة للبطولات الدولية في بانكوك هذا الشهر بعد غياب استمر لنحو عام كامل في أعقاب تعرضه لحادث سير أصيب خلاله بجروح خطيرة.

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