هجوم بعبوة ناسفة على سيارة لميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأميركي على طريق الهول بريف الحسكة

الحسكة-سانا

تتواصل الهجمات التي ينفذها مجهولون ضد تحركات عناصر ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي ضمن المناطق التي تنتشر فيها في الجزيرة السورية حيث استهدفت إحدى هذه الهجمات اليوم سيارة عسكرية تابعة للميليشيا شرق الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية أن مجهولين استهدفوا ظهر اليوم سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” بعبوة ناسفة أثناء مرورها على طريق بلدة الهول بالريف الشرقي.

وقتل أول أمس مسلح وأصيب آخرون من ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأميركي في هجمات عديدة طالت آلياتهم ونقاط انتشارهم في ريفي الحسكة ودير الزور.