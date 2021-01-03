مقتل ستين مسلحاً من طالبان في غارات لسلاح الجو الأفغاني جنوب البلاد

كابول-سانا

قتل 60 مسلحاً من حركة طالبان وأصيب 12 آخرون في اشتباكات وغارات جوية نفذها الجيش الأفغاني في إقليم هلمند جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الجيش الأفغاني قوله في بيان اليوم إن سلاح الجو الأفغاني نفذ غارات جوية على المناطق المحيطة بالإقليم أمس ما أسفر عن مقتل متزعم لطالبان وخمسة من مسلحيه وإصابة أربعة آخرين بالإضافة إلى مقتل 54 مسلحاً وإصابة ثمانية آخرين خلال غارات جوية واشتباكات منفصلة بين الجانبين في لاشكرجاه عاصمة الإقليم وفي مناطق نوايي باراكزاي وناد علي.

وأضاف البيان إنه تم خلال الغارات تدمير ثمانية مراكز سيطرة وقيادة تابعة لطالبان وكمية كبيرة من الأسلحة والمركبات.

وأعلن أمس مقتل سبعة مسلحين وإصابة ثلاثة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في إقليم فارياب شمال أفغانستان.