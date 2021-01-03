قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تعتزم تنفيذ أكثر من 200 تدريب

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات الصواريخ الاستراتيجية تعتزم تنفيذ أكثر من مئتي تدريب ومناورة على مختلف المستويات العام الجاري.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة قولها في بيان “ستنفذ قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في عام 2021 أكثر من 200 تدريب على مستويات مختلفة بما في ذلك التدريبات التكتيكية والتكنيكية الخاصة بمشاركة الأفواج والفرق الصاروخية كما ستقوم كذلك بتنفيذ تدريبات القيادة والأركان”.

وكانت قوات الصواريخ الاستراتيجية أجرت العام الماضي أكثر من 200 تدريب على مختلف المستويات تضمنت عمليات مناورات واسعة النطاق على طرق الدوريات القتالية بواسطة أفواج الصواريخ لأنظمة الصواريخ البرية المتنقلة وشملت مقاطعات مختلفة.