الدفاع الجزائرية: القضاء على 21 إرهابياً وتدمير 251 وكراً في 2020

الجزائر-سانا

أعلنت الجزائر عن تمكنها من القضاء على 21 إرهابياً واعتقال 9 آخرين إضافة إلى تسليم 7 إرهابيين أنفسهم خلال عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد خلال العام المنصرم 2020 .

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان نشرته اليوم على موقعها الالكتروني أن هذه العمليات أسفرت أيضاً عن إلقاء القبض على 108 من عناصر الدعم والإسناد وتدمير251 وكراً للجماعات الإرهابية وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ومختلف الأجهزة العسكرية وشبه العسكرية.

وجاء في البيان أن العمليات تدخل في إطار التصدي لكل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد والذود عن سيادتها.