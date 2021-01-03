الصحة الفلسطينية: معتقلات الاحتلال بيئة خصبة لانتشار وباء كورونا جراء الإهمال الطبي المتعمد

القدس المحتلة-سانا

جددت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مطالبتها المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن في معتقلاتها ولا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا .

وأوضحت الكيلة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن معتقلات الاحتلال بيئة خصبة لانتشار وباء كورونا جراء الإهمال الطبي المتعمد وممارسات سلطات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى وعدم تزويدهم بالمستلزمات الطبية ومواد التعقيم للوقاية من الفيروس.

ولفتت الكيلة إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الأسرى وخاصة في معتقل النقب مبينة أن جميع الأسرى معرضون للإصابة ما يضع حياتهم في خطر وخصوصاً المرضى البالغ عددهم 700 أسير.

وشددت الكيلة على ضرورة إرسال لجنة طبية دولية للإشراف على الأوضاع الصحية للأسرى وحمايتهم من انتشار الفيروس.