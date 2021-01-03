أمريكا.. رفض دعوى أحد أعضاء الكونغرس لإبطال نتيجة الانتخابات

واشنطن-سانا

رفضت محكمة استئناف أمريكية اليوم طلب أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين يتيح لـ مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وذكرت رويترز أن لجنة من ثلاثة قضاة بالدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف أيدت قرار قاض اتحادي أمريكي الجمعة الماضية برفض دعوى النائب في الكونغرس من حزب الجمهوريين لوي غومرت التي ذكرت أن بنس لديه سلطة إبطال فوز بايدن عندما يجتمع الكونغرس الأربعاء القادم للتصديق رسمياً على نتيجة الانتخابات.

ورفع غومرت حليف ترامب الوثيق الدعوى مع أعضاء المجمع الانتخابي الجمهوريين عن ولاية أريزونا قائلاً “إن بنس يملك صلاحية رفض أصوات المجمع الانتخابي بحكم منصبه في مجلس الشيوخ”.

ويواصل ترامب الإصرار على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية وعلى إطلاق اتهامات بتزويرها.

وكانت شبكة سي إن إن كشفت أمس الأول أن نواباً جمهوريين قد يحاولون الطعن في نتائج الانتخابات خلال عملية إقرارها داخل الكونغرس في السادس من الشهر الجارى في حين أشارت وسائل إعلام أمريكية مؤخراً إلى أن قادة عسكريين أمريكيين يناقشون سراً ما يمكن اتخاذه من إجراءات في حال رفض ترامب نقل السلطة إلى نظيره بايدن وإعلانه الأحكام العرفية قبيل عملية التنصيب الرئاسي.