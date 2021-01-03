الهند توافق على الاستخدام العاجل للقاحين ضد كورونا

نيودلهي-سانا

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الهندية اليوم انها أعطت الموافقة النهائية للاستخدام الطارئ للقاحين لفيروس كورونا أحدهما طورته “أسترازينيكا” وجامعة أكسفورد والآخر شركة “بهارات بايوتك” المحلية.

ووفقاً لفرانس برس فإن هذا القرار سيمهد الطريق لبدء عملية التلقيح في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان والتي لديها بعد الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

ووصل عدد إصابات فيروس كورونا المسجلة في الهند إلى 10 ملايين و24631 بينما تم تسجيل 149471 حالة وفاة مرتبطة بالوباء وفق ما أفاد موقع “وورلد ميترز” الأمريكي.