فورد موتور تستدعي 1339 سيارة مستوردة في الصين

بكين-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق أن شركة فورد موتور الأمريكية ستستدعي 1339 سيارة من طراز لينكولن من السوق الصينية لثغرات فنية.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن الهيئة التي تعد أعلى هيئة لمراقبة الجودة في الصين قولها في بيان اليوم إن الاستدعاء المقرر في السادس من الشهر الجاري يشمل سيارات لينكولن أفياتور الرياضية متعددة الأغراض “إس يو في” المستوردة التي تم تصنيعها بين الـ 24 من آب والـ 30 من أيلول عام 2019.

أوضح البيان أن سبب الاستدعاء يعود إلى أن عمود القيادة الخلفي للسيارة الذي ينفصل عن نظام النقل قد يؤدي إلى تلف خزان الوقود ويسبب تسرباً وربما نشوب حريق.

وتعهدت الشركة بفحص أعمدة قيادة السيارات المتضررة واستبدالها إذا لزم الأمر مجاناً.