SCS-NET
الشريط الأخباري

ريال مدريد يفوز على سيلتا فيغو بالدوري الإسباني

2021-01-03

مدريد-سانا

فاز فريق ريال مدريد على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا.

سجل ثنائية ريال مدريد كل من لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو في الدقيقتين 6 و53 على الترتيب من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة وانتزع الصدارة مؤقتا من جاره أتلتيكو صاحب الـ 35 نقطة والذي يحل اليوم ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في الجولة ذاتها ولديه مباراتان مؤجلتان وفي المقابل توقف رصيد سيلتا فيغو عند 23 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم.

انظر ايضاً

أتلتيكو مدريد يحافظ على صدارة الدوري الإسباني بهدف سواريز

مدريد-سانا حافظ أتلتيكو مدريد على صدارته للدوري الإسباني بفوزه على ضيفه خيتافي بهدف دون رد …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved