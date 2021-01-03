ريال مدريد يفوز على سيلتا فيغو بالدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز فريق ريال مدريد على ضيفه سيلتا فيغو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم الليغا.

سجل ثنائية ريال مدريد كل من لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو في الدقيقتين 6 و53 على الترتيب من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة وانتزع الصدارة مؤقتا من جاره أتلتيكو صاحب الـ 35 نقطة والذي يحل اليوم ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في الجولة ذاتها ولديه مباراتان مؤجلتان وفي المقابل توقف رصيد سيلتا فيغو عند 23 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم.