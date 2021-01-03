عضو مجلس الشعب ماهر قاورما: جريمة اغتيال سليماني ستزيدنا إصراراً لمتابعة طريق النضال والمقاومة

طهران-سانا

أكد عضو مجلس الشعب ماهر قاورما أن جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وعدد من رفاقه المقاومين جراء العدوان الأمريكي بالقرب من مطار بغداد العام الماضي لن تخيف أو تضعف محور المقاومة بل ستزيده عزماً على مواصلة الوقوف في وجه السياسة الأمريكية التخريبية في المنطقة.

وقال قاورما خلال الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سليماني في محافظة كرمان في إيران إن ساحات النضال في إيران وسورية والعراق وفلسطين تشهد على بطولة الشهيد سليماني والجريمة النكراء باغتياله لن تخيفنا ولن تضعف من عزيمتنا بل أوقدت في نفوسنا المزيد من الإصرار والهمة العالية لمتابعة طريق النضال والمقاومة حتى آخر قطرة دم في عروقنا مشيرا إلى أن ذكرى الشهيد سليماني ستبقى خالدة في ضمائر شعوب المنطقة لوقوفه إلى جانبها في محاربة الإرهاب وداعميه.

وأضاف قاورما إن دماء الشهيد سليماني الطاهرة ستثمر جيلاً ثائراً على السياسات الأمريكية الظالمة والاحتلال الصهيوني وأشباه الرجال المدعومين من الخونة والمتآمرين من بعض الدول الغربية والعربية.