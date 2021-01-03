الرئيس الكوبي: لن نستسلم للتهديدات والعقوبات الأمريكية

هافانا-سانا

أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن بلاده لن تستسلم للتهديدات والعقوبات الأمريكية الجائرة المفروضة عليها وستواصل تعزيز نموذج التنمية المستقلة.

وفي تغريدة له على صفحته على موقع تويتر اليوم قال الرئيس الكوبي إن كوبا ستنجح في هزيمة أمريكا بعزم وإصرار شعبها مستنكراً استمرار واشنطن بفرض حصارها على هافانا واصفا هذا الحصار بـ ” الإبادة الجماعية”.

وكان وزير الخارجية الكوبى برونو رودريغيز أعرب أمس عن رفضه للإجراء القسرى الجديد الذى فرضته وزارة الخارجية الأمريكية ضد البنك الكوبي الدولي والهادف إلى تشديد الحصار المفروض على كوبا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية فرضت على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو عقوبات جديدة ضد كوبا تتضمن إدراج البنك المالي الدولي الكوبي بما يسمى “القائمة السوداء” للشركات الكوبية التى يمنع الأمريكيون من التعامل معها.