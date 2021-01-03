فيروس كورونا يحصد أرواح أكثر من مليون و842 ألف شخص حول العالم

عواصم- سانا

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من مليون و842 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في أواخر العام 2019 وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الاصابات بكورونا حول العالم وصلت لغاية الآن إلى 84897728 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 1842164 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 59990325 حالة.

وما زالت الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 358222 حالة وفاة من أصل 20849202 إصابة تليها الهند مع تسجيل 149471 حالة وفاة من أصل 10324631 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 195725 حالة وفاة من أصل 7716405 إصابات.