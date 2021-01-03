طيران العدوان السعودي يواصل استهداف الأماكن السكنية في محافظة الحديدة

صنعاء-سانا

واصل طيران العدوان السعودي اليوم استهداف الأماكن السكنية والمدنية في مناطق عدة من محافظة الحديدة اليمنية مخلفاً أضرارا جسيمة بالممتلكات.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان السعودي شن 3 غارات على مديرية الصليف وغارتين بالقرب من ميناء الحديدة وغارة على مزرعة مواطن في منطقة العرج بمديرية باجل.

بدورها استنكرت رابطة علماء اليمن جريمة العدوان في الحديدة داعية إلى النفير على الجبهات لمواجهة تحالف العدوان ومرتزقته حتى تحرير كامل التراب اليمني.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً كل أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل فى البنى التحتية.