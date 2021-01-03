ذبيان: سورية تواجه اعتداءات إرهابية وصهيونية بدعم أمريكي

بيروت- سانا

استنكر رئيس تيار صرخة وطن في لبنان جهاد ذبيان الاعتداءات الإسرائيلية والإرهابية التي استهدفت سورية مؤكداً إنها تأتي انتقاما لموقفها الصلب والداعم للمقاومة في لبنان وفلسطين وتمسكها بثوابتها الوطنية والقومية.

وقال ذبيان في تصريح اليوم إن الجريمة الموصوفة التي نفذتها التنظيمات الإرهابية على الطريق السريع في دير الزور تأتي مكملة للاعتداءات الصهيونية المتكررة على سورية لافتا إلى أن مثل هذه الاعتداءات لم تكن لتحصل لولا الدعم الأمريكي للعدو الصهيوني من جهة وللتنظيمات الإرهابية وداعميها من دول المنطقة من جهة أخرى.

كما دعا ذبيان الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف الانتهاكات الصهيونية الصارخة للسيادة اللبنانية.

وأكد ذبيان تماسك الموقف بين دول وقوى محور المقاومة ودعم صمود سورية والوقوف إلى جانبها في مواجهة الحرب الكونية التي تشن ضدها.